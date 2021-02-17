РУП "Белпочта" 19 февраля проведет акцию "День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь", сообщает пресс-служба предприятия.
Все желающие могут купить почтовые карточки, работники "Белпочты" бесплатно доставят их по нужному адресу. Можно отправлять в любую точку страны.
В Минске акция пройдет в круглом зале Почтамта (пр.Независимости, 10) с 15:00 до 17:00. Весь список отделений можно посмотреть на сайте "Белпочты".
В акции могут принять участие только физические лица.
Фото: БЕЛТА
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"Белпочта" к 23 февраля доставит открытки бесплатно
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