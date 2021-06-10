РУП "Белпочта" и Ozon заключили соглашение о доставке товаров маркетплейса в Беларуси. Такая информация размещена на сайте белорусского предприятия.
Фото: БЕЛТА
– "Белпочта" развивает партнерские отношения с интернет-магазинами Беларуси и ближнего зарубежья, делая доставку покупок простой и удобной, расширяя возможности для их получения в любом, даже самом отдаленном уголке страны. Сегодня мы с радостью представляем нашего нового партнера, одного из крупнейших игроков на рынке е-сommerce в России – маркетплейс Ozon, заказы с которого теперь можно получить в любом почтовом отделении Беларуси в течение 5–7 дней, – отметили в пресс-службе предприятия.
Белорусским пользователям Ozon доступен весь ассортимент площадки – около 11 млн товарных наименований в 20 категориях (за исключением крупногабаритных), минимальная стоимость заказа составляет 999 российских рублей, а доставка в отделения национального оператора почтовой связи Беларуси бесплатная.
– Если интернет-магазин, в котором вы оформляете покупки, еще не доставляет товары через РУП "Белпочта", напишите нам на адрес marketing208@belpost.by , и мы сделаем все возможное, чтобы организовать сотрудничество, – добавили на предприятии.
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"Белпочта" и Ozon заключили соглашение о доставке товаров маркетплейса в Беларуси
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