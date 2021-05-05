"Белпочта" досрочно выплатит пенсии за 9 мая

Выплата пенсий за 9 мая в отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей будет производиться с 6 мая, а в Витебске, Минске, Гомельской и Гродненской областях – с 7 мая. В Гомеле и Гродно выплачивать средства начнут 8 мая.Кроме того, в РУП "Белпочта" отметили, что выплата пенсий и пособий за 11 мая в Минске, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях начнется с 8 мая, а в отделениях почтовой связи Витебска, Гомеля и Гродно – с 10 мая.Также на предприятии отметили, что 9 и 11 мая будут работать только дежурные отделения почты.