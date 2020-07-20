Беловежскую пущу ежегодно посещает более 600 тысяч туристов

Такие данные озвучила заместитель генерального директора по туристско-торговому обслуживанию Национального парка «Беловежская пуща» Нина Богуш в телефильме проекта «СДЕЛАНО!», который вышел на канале СТВ.

– До развала Советского Союза территорию Беловежской пущи посещали где-то 200 тысяч человек в год. В 1991-м году эта цифра сократилась до 15 тысяч. И начиная с 1994 благодаря пристальному вниманию со стороны государства начал массово развиваться природный туризм. Тогда стали строиться объекты, гостиницы, развиваться сфера услуг. Это место уникальное, оно действительно притягивает людей своей силой, красотой. Мы чувствуем заботу и финансовую поддержку. При этом на каждого туриста можем предложить его продукт, – отметила заместитель гендиректора.

В проекте шла речь о том, что в нацпарке следят за тенденциями времени и постоянно предлагают гостям интересные развлечения. По словам начальника отдела туризма, маркетинга и рекламы Национального парка «Беловежская пуща» Оксаны Богалейши, наиболее интересный тур, который предлагается, — «Мир дикой природы»:

– Если вы не поленитесь встать рано утром, то в сопровождении нашего опытного гида можете проехать и понаблюдать за вольно обитающими зубрами. Эмоции неописуемы.