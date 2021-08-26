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Белорусы завоевали серебро конкурса "Дорожный патруль" на АрМИ-2021

На АрМИ-2021 белорусы завоевали серебро конкурса "Дорожный патруль". Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.


- На заключительном этапе конкурса (замена колеса) старший прапорщик Юрий Скляренко и прапорщик Александр Писарчик не оставили соперникам никаких шансов и уверенно заняли первое место в данном упражнении. Таким образом, по результатам пройденных этапов конкурса "Дорожный патруль" белорусская команда заняла второе место, уступив лишь один балл россиянам. На третьем месте - команда Узбекистана, - говорится в сообщении.


Уточняется, что на территории базы военной полиции Катара прошло торжественное закрытие конкурса "Дорожный патруль", во время которого наградили победителей и призеров состязаний.




Фото: «Ваяр»
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