Белорусы завоевали серебро конкурса "Дорожный патруль" на АрМИ-2021

На АрМИ-2021 белорусы завоевали серебро конкурса "Дорожный патруль". Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.
- На заключительном этапе конкурса (замена колеса) старший прапорщик Юрий Скляренко и прапорщик Александр Писарчик не оставили соперникам никаких шансов и уверенно заняли первое место в данном упражнении. Таким образом, по результатам пройденных этапов конкурса "Дорожный патруль" белорусская команда заняла второе место, уступив лишь один балл россиянам. На третьем месте - команда Узбекистана, - говорится в сообщении.
Уточняется, что на территории базы военной полиции Катара прошло торжественное закрытие конкурса "Дорожный патруль", во время которого наградили победителей и призеров состязаний.
Фото: «Ваяр»