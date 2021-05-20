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Белорусы завоевали семь наград в международной бизнес-игре "Начинающий фермер"

Молодежные белорусские команды завоевали семь дипломов победителей Международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер", мероприятия которой завершаются сегодня в Подмосковье", сообщает БЕЛТА


Об этом рассказал второй секретарь Центрального комитета БРСМ, руководитель делегации Александр Прохоров.

– Подведены итоги международного аграрного молодежного форума, который объединил около 200 молодых людей из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Германии, Казахстана и Кыргызстана – 34 команды. Из десяти команд-финалистов, представляющих нашу Беларусь, семь завоевали победу, – пояснил Александр Прохоров.

Дипломы победителя Международной интеллектуальной бизнес-игры "Начинающий фермер" в категории "Команды обучающихся общеобразовательных организаций" присудили командам средней школы деревни Вистычи Брестского района (проект ЛПХ Herbal Line) и гимназии Клецка (проект "Плетенка с родной сторонки").

В категории "Команды студентов аграрных профессиональных образовательных организаций" – команды Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа имени В.Е.Лобанка (проект "Фермерское хозяйство по выращиванию овощей в защищенном грунте") и Глубокского государственного профессионального лицея (проект "Голубика – ягода, продлевающая жизнь").

В категории "Команды студентов, магистрантов и аспирантов образовательных организаций высшего образования" – команда Гродненского государственного аграрного университета с проектом "Green Quest – развлекательно-познавательная услуга" (диверсификация деятельности агроусадьбы "Бобровая долина").

В категории "Молодые люди, имеющие опыт ведения фермерского хозяйства" – команда ОАО "Гомельпромстрой" (проект "Сады Семирамиды") и представитель клуба молодых инвалидов "Сами", созданного в Микашевичах при филиале Лунинецкого территориального центра социального обслуживания населения, Николай Мозоль (проект "Пчеловодство").

БРСМ за активное участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи и реализацию национального этапа бизнес-игры "Начинающий фермер" получил благодарность комиссии Государственной думы Российской Федерации по аграрным вопросам.

В Беларуси организатором игры выступил БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Организатор международного финала – Российский союз сельской молодежи (РССМ).

Интеллектуальная бизнес-игра "Начинающий фермер" проводится РССМ уже семь лет. За эти годы она объединила более десяти тысяч талантливых ребят. В этом году проект, основная цель которого – развитие навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве, сбора и анализа информации, выработки управленческих решений и работы в команде, вышел на международный уровень. 

Фото: БРСМ
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