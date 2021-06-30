Мария Мартынова и Юрий Щербацевич заняли третье место в командном миксте в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м из трех положений. Радостная новость сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Беларуси.
В НОК напомнили, что в хорватском Осиеке проходит заключительный перед Олимпийскими играми этап Кубка мира по пулевой стрельбе. Белорусы по итогам квалификации набрали 582 очка и поборолись за бронзовую награду с соперниками из Венгрии Эстер Мезарош и Иштваном Пени. Результат – победа.
Золото Кубка мира в миксте в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м из трех положений увезли Наталья Кочанска и Мацей Ковалевич из Польши, а на втором месте пьедестала расположились Снежана Пейич и Петар Горса из Хорватии.
В НОК подчеркнули, что белорусы после завершения этапа Кубка мира продолжат готовиться к Олимпийским играм в Токио.
Фото: НОК
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Белорусы завоевали бронзу на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Хорватии
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