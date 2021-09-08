Белорусы вышли в полуфинал турнира по мини-футболу на Играх стран СНГ в Казани

Сегодня в своем втором поединке белорусская юношеская сборная (U-19) одержала верх над командой из Кыргызстана. Результат составил 2:0.Подопечные Александра Черника разместились на первом месте и в полуфинале сыграют со второй командой предварительной группы А. Здесь фаворитом стала сборная России, которая недавно победила молдаван со счетом 16:3. Сегодня команде из России предстоит сразиться с узбекскими спортсменами.