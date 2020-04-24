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Белорусы вернулись домой из Словакии благодаря содействию дипломатов

Сотрудники посольства Беларуси в Венгрии оказали содействие шести белорусским гражданам в возвращении на родину из Словакии, передает БЕЛТА.

Белорусы оказались в экстремальной ситуации из-за мер, предпринятых в связи с эпидемией коронавируса. Благодаря договоренностям, достигнутым с венгерской стороной, удалось организовать гуманитарный коридор и доставку граждан со словацко-венгерской границы в аэропорт Будапешта, откуда они смогли вернуться домой прямым рейсом авиакомпании "Белавиа".

Ранее аналогичным образом диппредставительство организовало возвращение домой белорусских граждан, находившихся в Сербии и Словении. При этом было налажено эффективное взаимодействие с белорусскими посольствами в Сербии, Австрии и Словакии, а также с национальным авиаперевозчиком. За одной из гражданок, оказавшейся в кризисной ситуации в Хорватии, отправили служебный автомобиль в Загреб.

- Во всех случаях венгерская сторона проявила максимальное сотрудничество как по линии министерства иностранных дел, так и в плане компетенции пограничного ведомства, - добавили в диппредставительстве.

Среди вернувшихся домой в основном люди, гостившие у родственников и застигнутые врасплох закрытием границ, студенты, обучающиеся в зарубежных вузах, а также граждане, потерявшие в условиях кризиса работу за рубежом.

Всего за март-апрель в той или иной степени посольство оказало содействие в возвращении на родину 80 гражданам Беларуси.

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