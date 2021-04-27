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Белорусы уступили шведам в первом матче юниорского чемпионата мира по хоккею

Юниорская сборная Беларуси по хоккею в первой встрече чемпионата мира потерпела поражение от сверстников из Швеции – 1:5 (0:1, 1:2, 0:2).


Скандинавская дружина, являющаяся действующим чемпионом планеты, считалась явным фаворитом. И по итогам она добилась победы. Но при этом нельзя сказать, что для «Тре Крунур» игра превратилась в легкую прогулку. За полторы минуты до окончания основного времени поединка шведы вели всего 3:1 и упрочили свое преимущество лишь на самом излете третьего периода, когда белорусы бросили все силы в атаку.

У шведов авторами заброшенных шайб стали Исак Росен (6-я минута), Фабиан Лиселл (22), Арвид Эльяс (39), Людвиг Перссон (59) и Виктор Сьёхолм (60). А в составе нашей команды отличился Данила Климович (29).



В еще одном поединке в нашей группе «А» латвийцы потерпели поражение от швейцарцев – 2:4. Таким образом, положение команд сейчас выглядит так: 1. Швеция – 3 очка (1 матч). 2. Швейцария – 3 (1). 3. Канада – 0 (0). 4. Латвия – 0 (1). 5. Беларусь – 0 (1).

Также сегодня ночью по нашему времени были сыграны две встречи в «пульке» «B»: чехи одолели немцев – 3:1, а россияне взяли верх над американцами – 7:6 (в овертайме). Турнирная таблица этого квинтета сейчас имеет такой вид: 1. Чехия – 3 (1). 2. Россия – 2 (1). 3. США – 1 (1). 4. Финляндия – 0 (0). 5. Германия – 0 (1).

Белорусская команда следующий матч проведет в ночь на среду против швейцарцев.

Юниорский чемпионат мира завершится 6 мая. Из-за отмены мировых первенств в низших лигах по итогам турнира из элиты никто не вылетит.

Фото: hockey.by
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