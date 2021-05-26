Белорусы сыграют со сборной Великобритании на чемпионате мира по хоккею

На предыдущем отрезке турнира подопечные Михаила Захарова уступили словакам (2:5) и чехам (2:3, в овертайме) и обыграли шведов (1:0). А британцы потерпели три поражения: от россиян (1:7), словаков (1:2) и датчан (2:3, в овертайме).Бесспорным фаворитом в сегодняшней игре считается белорусская дружина. Но рассчитывать на легкую прогулку, пожалуй, не стоит, так как сборная Великобритании, хоть до сих пор и не познала вкуса побед, неплохо проявила себя в двух из трех своих матчей на этом мировом первенстве, а в состоявшемся накануне поединке с датчанами и вовсе смогла преподнести мини-сенсацию, переведя выяснение отношений за пределы основного времени.Также сегодня в нашей группе «А» состоится поединок Россия – Дания (начало в 16:15). А в октете «В» пройдут встречи Казахстан – Германия (16:15) и Канада – Норвегия (20:15).Турнирная таблица «пульки» «А» сейчас выглядит так: 1. Словакия – 9 очков (3 матча). 2. Россия – 6 (3). 3. Швейцария – 6 (3). 4. Дания – 5 (3). 5. Беларусь – 4 (3). 6. Швеция – 3 (3). 7. Чехия – 2 (3). 8. Великобритания – 1 (3).А в группе «В» положение команд таково: 1. Германия – 9 (3). 2. Латвия – 7 (3). 3. Финляндия – 7 (3). 4. США – 6 (3). 5. Казахстан – 4 (3). 6. Норвегия – 3 (3). 7. Канада – 0 (3). 8. Италия – 0 (3).По итогам групповой стадии в плей-офф пробьются по четыре команды из каждого октета. И после этого пойдет игра на выбывание по олимпийской системе.Действующими чемпионами мира по хоккею являются финны, выигравшие турнир в позапрошлом году. Чемпионат мира – 2020 был отменен в связи с пандемией COVID-19.