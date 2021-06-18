Болгария снова открывается для туристов. Об этом сообщает Минск-Новости.
Отправиться отдыхать можно на 10 и 11 ночей, есть вариант длиннее – 21 ночь. Теперь путешествовать можно по следующему маршруту: вылет из Национального аэропорта Минск в Стамбул самолетом «Белавиа». Далее из аэропорта Стамбула туристов заберет автобус, который доставит их прямо к отелю в Болгарии.
Гражданам Беларуси, России, Украины и ЕС разрешен въезд в Болгарию только при условии наличия справки, подтверждающей:
- отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну (для всех туристов от 5 лет);
- паспорт о вакцинации против COVID-19 (въезд не ранее чем через 14 дней после введения второй дозы), в том числе вакциной Sputnik V.
Фото: pixabay.com
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Белорусы снова смогут отдыхать в Болгарии с 1 июля
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