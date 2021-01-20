Белорусы смогут бесплатно отправить письмо или открытку в любую точку страны 23 января

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БЕЛТА

Акция приурочена к отмечаемому 23 января Дню почерка, или Дню ручного письма. Этот день призван напомнить об уникальности ручного письма, а также помочь людям осознать, что почерк каждого человека неповторим.Все желающие смогут приобрести почтовые карточки или конверты с открытками, написать теплые пожелания своим близким, живущим в других уголках страны. В день акции работники предприятия бесплатно доставят их по нужному адресу.В Минске День ручного письма будет проходить с 15:00 до 17:00 на Главпочтамте по адресу: пр. Независимости, 10. Полный список отделений почтовой связи, где будет проводится акция, можно посмотреть на сайте «Белпочты».