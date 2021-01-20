Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Белорусы смогут бесплатно отправить письмо или открытку в любую точку страны 23 января

Белорусы смогут бесплатно отправить письмо или открытку в любую точку страны 23 января

РУП «Белпочта» анонсировала проведение акции «День ручного письма» – она пройдет 23 января в некоторых почтовых отделениях страны, сообщает пресс-служба «Белпочты».  

Фото: БЕЛТА

Акция приурочена к отмечаемому 23 января Дню почерка, или Дню ручного письма. Этот день призван напомнить об уникальности ручного письма, а также помочь людям осознать, что почерк каждого человека неповторим. 

Все желающие смогут приобрести почтовые карточки или конверты с открытками, написать теплые пожелания своим близким, живущим в других уголках страны. В день акции работники предприятия бесплатно доставят их по нужному адресу. 

В Минске День ручного письма будет проходить с 15:00 до 17:00 на Главпочтамте по адресу: пр. Независимости, 10. Полный список отделений почтовой связи, где будет проводится акция, можно посмотреть на сайте «Белпочты». 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Посол Юрий Сенько обсудил с руководством CITIC Сonstruction текущие проекты и дальнейшее сотрудничество
СМИ: в здании в центре Мадрида произошел взрыв
Фотофакт: участники 13-й Белорусской антарктической экспедиции устроили крещенские купания в антарктическом озере Нижнее
Семья как основа единства. Белорусский союз женщин дал старт тематическим мероприятиям в Год народного единства
Санду обвиняют в нарушении конституции. Почему и какие последствия это несет?
«Скоро увидимся». Трамп пообещал вернуться в Белый дом
Посол Андрей Попков: Беларусь заинтересована в изучении корейского опыта по развитию цифровой инфраструктуры
Установлены сбытчики "липового" сливочного масла отечественных брендов
В Брагинском районе Opel наехал на двух человек – они в больнице
Семашко представил концепцию председательства Беларуси в СНГ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Три дебила и тутбай
Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан вручил медали в честь православных святых медикам областного центра
Под какими зодиакальными созвездиями рождаются творческие личности
В Гродненском районе устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин
В России запретили популярное аниме
Документы о предоставлении статусов наблюдателя и партнера ОДКБ вступили в силу
В Нидерландах планируют ввести комендантский час
Ежедневно в столице выезжает на линию до 550 машин медицинской и скорой медицинской помощи КУП «Минсксанавтотранс»
Медики перечислили напитки, которые помогут снизить артериальное давление
Заведующая Нарочанской амбулаторией Вилейского района – о медицинском аспекте в программе социально-экономического развития страны
Захарова назвала политизированным решение лишить Минск чемпионата мира по хоккею
мнение
Светлана КОСАЧ
Молдова: «золотая клетка» конституции
В Минске водитель выехал на перекресток на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП
В Беловежской пуще наяву наблюдают сюжет сказки «Двенадцать месяцев»
Плательщикам транспортного налога в 2021 году нужно будет внести авансовый платеж до 15 декабря
Умерла кинорежиссер Ренита Григорьева
Стало известно, кто будет представлять Беларусь на инаугурации Байдена в США
Беларусь ограничивает ввоз птицы из Краснодарского края из-за птичьего гриппа
"Белоруснефть" в 2021 году построит три АЗС и 13 реконструирует
Ида Галич подтвердила расставание с мужем
Специалист объяснил, почему опасен разбитый ртутный градусник
Пятеро бандитов ликвидированы в ходе спецоперации в Чечне
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Прости, тут… бай-бай
Витебская ветакадемия взяла под опеку зубра из городского зоопарка
МИД: Беларусь с тревогой и озабоченностью наблюдает за продолжающейся эрозией системы международных соглашений в области разоружения
«Оставайтесь патриотами»: Мелания Трамп выступила с прощальной речью в статусе первой леди
Повышение налогов может привести к росту цен на ряд товаров
Назван эффективный метод борьбы с храпом
Белорусы смогут бесплатно отправить письмо или открытку в любую точку страны 23 января
Apple создает тепловую технологию разблокировки смартфона по лицу
Украина: правосудие под залог и упавший рейтинг «Слуги народа»
Тревел-блогерша потерялась в горах и замерзла насмерть
Беларусь и Вьетнам обсудили двустороннее военное сотрудничество
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Порох – сухим
Завтра потепление: в МЧС напомнили об опасности
Команда Байдена подтвердила, что он подпишет указ об отмене выхода США из ВОЗ
В Беларуси ежегодно экономят около 1 миллиона тонн условного топлива за счет энергосбережения и возобновляемых источников энергии
Авторы
СКАНИРУЙТЕ