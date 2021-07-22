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Белорусы сегодня ночью стартуют на Олимпиаде: вот расписание выступлений

Официально Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля – в этот же день состоятся первые выступления наших спортсменов в нескольких видах спорта. Когда их смотреть и за кого болеть – в нашем материале.


Сразу поясним: слово «ночь» в заголовке присутствует неспроста. Дело в том, что белорусские спортсмены на Играх в основном будут выступать утром. А из-за большой разницы во времени для болельщиков в Беларуси это будет происходить ночью. 

В сравнении с другими днями «Токио-2020» завтра выступлений наших спортсменов будет немного. В академической гребле в предварительном заезде одиночек выступит Татьяна Климович. Время – 2:30 по Минску. А уже через полчаса стартует квалификация в стрельбе из лука – болеть будем за Карину Деминскую, Карину Козловскую, Анну Марусову.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио начнется в 20:00 по местному времени. Это, соответственно, в 14 часов по Минску.

Всего же белорусы будут состязаться в 20 видах спорта. Нашу страну представляют 108 спортсменов. Расписание их участия в соревнованиях можно посмотреть на сайте Министерства спорта и туризма Беларуси, перейдя по этой ссылке.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. На них будет разыграно 339 комплектов наград. Первые – 24 июля.
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Фото: РЕЙТЕР
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