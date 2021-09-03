Белорусы проиграли итальянцам в стартовом матче мужского чемпионата Европы по волейболу

Сборная Беларуси в первой игре финальной стадии ЧЕ по волейболу потерпела поражение от итальянцев – 0:3 (18:25, 12:25, 15:25).
Команда Италии считалась явным фаворитом в этом матче и по итогам игры полностью подтвердила букмекерские котировки.
Начало всех трех сетов проходило в более-менее равной борьбе. Но затем более мастеровитые итальянцы уходили в отрыв и уверенно доводили дело до победного завершения.
Подопечные Виктора Бекши пытались что-то противопоставить фавориту, но были хуже буквально по всем основным статистическим показателям, что и вылилось в такой исход игры.
Следующий поединок на групповом этапе чемпионата Европы белорусы проведут завтра против чехов. Помимо того, на предварительной стадии турнира еще предстоит встретиться со словенцами (6 сентября), черногорцами (8 сентября) и болгарами (9 сентября). Чтобы пробиться в плей-офф, необходимо финишировать в числе первых четырех команд группы.
Фото: eurovolley.cev.eu