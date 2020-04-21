Белорусы, победившие COVID-19, жертвуют плазму для других больных

Первые 15 белорусов, переболевшие коронавирусной инфекцией, стали донорами плазмы, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.

Фото: Минздрав



«Cпециалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий внедряют такую методику помощи пациентам, которые в связи с тяжелым состоянием находятся на особом внимании медиков», — пояснили в Минздраве.

Первые шесть пациентов, вылечившиеся от коронавируса, сдали свою плазму в Минске. Сегодня специалисты провели забор плазмы с антителами COVID-19 в областной станции переливания крови в Витебске.

Забор иммунной плазмы будет проводиться и в центре трансфузиологии Минска на базе 6-й городской клинической больницы. Также в ближайшие дни эту процедуру планируют начать проводить и все областные центры трансфузиологии.

Минздрав призывает всех выздоровевших стать донором и помочь врачам спасти тех, кто тяжелее переносит коронавирус.