Белорусы одержали победу на старте турнира по мини-футболу на первых Играх СНГ

Белорусская юношеская сборная (U-19) в первом матче предварительной группы В играла с командой Азербайджана и уверенно победила со счетом 6:0. В среду, 8 сентября, подопечных Александра Черника ждет игра со спортсменами Кыргызстана. В предварительной группе А российская команда одержала верх над соперниками из Молдовы с результатом 16:3. Здесь также сыграет команда Узбекистана. В полуфинал выйдут по две лучшие дружины из каждой группы, а команды, которые займут последние строчки, встретятся в матче за пятое итоговое место. Полуфинальные игры пройдут уже на текущей неделе, 10 сентября. Финал и матч за бронзовые награды запланированы на 11 сентября.Для белорусской команды соревнования в Казани стали проверкой сил перед квалификационным турниром юношеского чемпионата Европы 2022 года. Соперниками белорусов в 7-й отборочной группе будут спортсмены из Хорватии, Латвии и Азербайджана.