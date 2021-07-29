Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Белорусы не прошли в полуфинал в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м на Олимпиаде

Белорусы не прошли в полуфинал в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м на Олимпиаде

В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Сегодня в рамках соревнований прошли два заплыва по дисциплине смешанной комбинированной эстафеты 4x100 м, где определились команды-полуфиналисты. 


Белорусы Никита Цмыг, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Анастасия Шкурдай в своем заплыве финишировали восьмыми с результатом 3 минуты 46,35 секунды. Таким образом, пройти в полуфинал наши соотечественники не смогли.


Справедливости ради отметим, что уровень состязаний был достаточно высоким. Например, британцы, преодолевшие необходимую дистанцию первыми в своем заплыве, установили олимпийский рекорд – 3 минуты 38,75 секунды. Для сравнения: мировой рекорд, поставленный китайскими пловцами, – 3 минуты 38,41.

Также сегодня проходили заплывы на 100 м баттерфляем среди мужчин. Белорус Евгений Цуркин в своем заплыве финишировал седьмым, показав результат в 52,90 секунды. Пройти в полуфинал он не смог. Почитать интересные детали сегодняшнего выступления можно, перейдя по этой ссылке.


Отметим, что вчера пловчихи Анастасия Шкурдай и Алина Змушко испытали свои силы в заплывах на 100 м вольным стилем и 200 м брассом. Они также не смогли выйти в полуфиналы. Ранее в финале соревнований Олимпиады Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай соревновались в преодолении стометровки брассом и баттерфляем. Оба спортсмена финишировали восьмыми.

Завтра белорусские спортсмены на Играх будут участвовать в комбинированных эстафетах 4х100 м среди женщин и мужчин. Состязания начнутся в 15:03 и 15:10 по минскому времени. 


Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Сергей Безруков поделился трогательным снимком с новорожденным сыном
Чем запомнилась первая неделя Олимпиады?
Белорусы не прошли в полуфинал в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м на Олимпиаде
Аллерголог: триггером пыльцевой аллергии могут быть курение, антибиотики пенициллинового ряда, стресс и недосыпание
Надбавки, доплаты и социальные пенсии вырастут в Беларуси с 1 августа
Видео: Поддерживать нужно тех, кто способен давать результат – Лукашенко о спорте
Размеры государственных пособий на детей увеличатся с 1 августа
Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси с 1 августа
Диетолог рассказала, кому нельзя есть дыню
Дзюдоист Никита Свирид: у меня вывих и небольшой перелом
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
В коня ли корм?
Консультируется ли режиссер с драматургом во время постановки пьесы и что делать, если талант ушел в отпуск? Драматург Влада Ольховская отвечает на вопросы о своей работе
Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,4 тысячи фур
Около 200 иностранных граждан получили первую прививку против COVID-19 в Беларуси
Альтернатива нефти и газу: выясняем, выгодны ли в быту солнечные батареи и коллекторы
Число жертв наводнения в Бельгии достигло 42
Фотоловушки в лесу: как работают и что снимают
Стало известно о состоянии актера Боба Оденкерка после госпитализации
Из хрущевки – в «сканди»: семья из Могилева сделала бюджетный ремонт своими руками. Получилось стильно
В деревню в Пинском районе заглядывают рыси
В Брестской области продолжается укрепление материально-технической базы медучреждений
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пеши исчо - 3
«У нас так много красивых мест!»: молодая пара снимает видео для TikTok о путешествиях по Беларуси
Цуркин не смог пробиться в полуфинал 100 м баттерфляем на Олимпиаде
Читай, слушай, смотри. Обзор книжных новинок, музыкальных клипов и фильмов
Жительница Гродно по просьбе телефонных мошенников установила программу и лишилась 4 тысяч рублей
Конкурс "Дети – цветки жизни!". Голосование
От каракулей до каллиграфии: зачем учиться красивому письму и может ли этот скил пригодиться в жизни
«Здесь мы становимся лучше». Чему учат в православном военно-патриотическом клубе «Пересвет»
Количество вакцинированных в Брестской области превысило 170 тысяч человек
В Японии впервые выявили более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки
Призер двух Олимпиад Ксения Санкович – о внутренней кухне "Токио-2020", перспективах сборной по художественной гимнастике и своих функциях в белоруской делегации
блог
Алексей ДЗЕРМАНТ
Литовский тупик
Лукашенко: стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями
Ввод новостроек на электричестве позволит увеличить годовой рост электропотребления на 0,22 млрд КВтч
Зарплата в Брестской области по итогам полугодия составила 1149 рублей
Головченко о новом инвестпроекте Светлогорского ЦКК: задача – зарабатывать на конкурентном преимуществе самим
Савиных: депутаты планируют расширять диалог со всеми группами по связям с парламентами зарубежных стран
Лукашенко назначил ректоров трех вузов и поставил задачу вывести образование в Беларуси на новый уровень
Вдова убитого президента Гаити покинула страну
Биржа: 29 июля доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
Разбираемся, как составить базовый деловой гардероб для молодого учителя
К рассмотрению на осенней сессии Парламента предложены 19 вопросов
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Мысли по делу
Лукашенко: во власти должны быть достойные люди
Андрейченко: на Беларусь продолжается неприкрытый экономический и политический прессинг
Кадровый день у Президента: у «Керамина» и Белорусской нефтяной компании – новые генеральные директора
Авторы