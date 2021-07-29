В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Сегодня в рамках соревнований прошли два заплыва по дисциплине смешанной комбинированной эстафеты 4x100 м, где определились команды-полуфиналисты.
Белорусы Никита Цмыг, Илья Шиманович, Анастасия Кулешова и Анастасия Шкурдай в своем заплыве финишировали восьмыми с результатом 3 минуты 46,35 секунды. Таким образом, пройти в полуфинал наши соотечественники не смогли.
Справедливости ради отметим, что уровень состязаний был достаточно высоким. Например, британцы, преодолевшие необходимую дистанцию первыми в своем заплыве, установили олимпийский рекорд – 3 минуты 38,75 секунды. Для сравнения: мировой рекорд, поставленный китайскими пловцами, – 3 минуты 38,41.
Также сегодня проходили заплывы на 100 м баттерфляем среди мужчин. Белорус Евгений Цуркин в своем заплыве финишировал седьмым, показав результат в 52,90 секунды. Пройти в полуфинал он не смог. Почитать интересные детали сегодняшнего выступления можно, перейдя по этой ссылке.
Отметим, что вчера пловчихи Анастасия Шкурдай и Алина Змушко испытали свои силы в заплывах на 100 м вольным стилем и 200 м брассом. Они также не смогли выйти в полуфиналы. Ранее в финале соревнований Олимпиады Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай соревновались в преодолении стометровки брассом и баттерфляем. Оба спортсмена финишировали восьмыми.
Завтра белорусские спортсмены на Играх будут участвовать в комбинированных эстафетах 4х100 м среди женщин и мужчин. Состязания начнутся в 15:03 и 15:10 по минскому времени.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
Фото: БЕЛТА
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Белорусы не прошли в полуфинал в смешанной комбинированной эстафете 4x100 м на Олимпиаде
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