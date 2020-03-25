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Белорусы могут принять участие в конкурсе видеороликов о родных, прошедших Великую Отечественную войну

В России проводится конкурс народных видеороликов о родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, — «Я горжусь». Об этом сообщило Министерство информации Беларуси.

В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 12 лет, в том числе и гражданин Республики Беларусь. Для участия необходимо отправить видео с рассказом о своих родственниках — участниках войны.

В течение всего года присланные работы будут отбираться и демонстрироваться в эфире телеканала «История». По итогам конкурса 2 сентября этого года лучшие видеоролики и их авторы будут отмечены специальными дипломами и медалями. Главным критерием оценки ролика будет оригинальность художественного решения автора при создании материала.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте «ягоржусь.рф».
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