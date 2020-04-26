Белорусы из Польши и других стран ЕС купили для Беларуси медтовары

Белорусская диаспора в Польше и других государствах Евросоюза приобрела для нашей страны медицинские товары, которые будут задействованы для борьбы с коронавирусной инфекцией, информирует посольство Беларуси в Польше.

«Посольство Беларуси в Польше при содействии белорусского Генерального консульства в Белостоке 25 апреля осуществило передачу Республиканскому центру организации медицинского реагирования Минздрава гуманитарную помощь от белорусской диаспоры, которая проживает в Польше и других странах Евросоюза», — уточнили в диппредставительстве.





В посольстве добавили, что 93 электронных бесконтактных термометра и 280 пульсоксиметров приобретены в рамках волонтерского движения #ByCovid1.

Напомним, ранее Польша передала Беларуси безвозмездную гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 — 50 тысяч литров дезсредства, 30 тысяч литров антисептика, а также 100 тысяч хирургических масок и препарат Arechin.