«Белорусы должны увидеть, что их мнения учтены» – Лукашенко рассказал, чего ждет от Всебелорусского народного собрания

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, – обозначил Александр Лукашенко.Глава государства подчеркнул: предложения и идеи могут быть разными., – сказал белорусский лидер.По словам Президента, на собрании нужно пристально рассмотреть и вопросы общественного развития:Необходимо, считает Александр Лукашенко, проанализировать и реалии той геополитической ситуации, в которой оказалось наша страна:Президент также считает важным обеспечить сохранение традиций и ценностей, которые позволяют белорусам оставаться нацией:В современных реалиях, обозначил Президент, принципиальным условием сохранения государственности является обеспечение информационного суверенитета., – заключил Александр Лукашенко.