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«Белорусы должны увидеть, что их мнения учтены» – Лукашенко рассказал, чего ждет от Всебелорусского народного собрания

Выступая на открытии VI Всебелорусского народного собрания, Глава государства обозначил ряд вопросов, которые, по его мнению, должны быть вынесены на обсуждение.

 Фото: БЕЛТА

– Первое. Надо проанализировать, что сделано в экономике, наши достижения (а они есть и, возможно, немалые). Что не получилось? И главное  – где есть резервы и конкретные предложения по дальнейшему развитию. Как нам в условиях пандемии и внешнего давления жить дальше? Какие предпринять меры для того, чтобы обеспечить экономический рост и достойный уровень жизни людей, социальной поддержки нашего населения. Это основа нашей экономической модели, суть белорусского социального государства, – обозначил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул: предложения и идеи могут быть разными.

– Необязательно только те, на которые акцентируем внимание мы в руководстве страны и в нашем Правительстве. У меня одно требование, и вы его хорошо знаете. Повторюсь – все должно быть открыто и реально. Нам бояться некого. Не голые теории, рассуждения и красивые слова, а конкретные меры, которые дадут результат. Для нашей экономики и для наших людей, – сказал белорусский лидер.

По словам Президента, на собрании нужно пристально рассмотреть и вопросы общественного развития:

– Роль граждан в политической жизни страны. Подумать над возможностью корректировки Основного Закона, как я уже неоднократно об этом говорил. Еще одна тема – распределение властных полномочий, усиление роли местного управления и самоуправления. Мы должны максимально приблизить центры принятия решения к людям, обеспечить постоянную, эффективную обратную связь между властью и населением. Это должно исходить из жизни и от наших людей. Надуманности быть не должно, ибо будем иметь обратный эффект от такой перестройки.

Необходимо, считает Александр Лукашенко, проанализировать и реалии той геополитической ситуации, в которой оказалось наша страна:

– Определить, каким образом мы дальше будем развивать экономические и политические связи с зарубежными странами исходя из открытости, экспортоориентированности нашей экономики. Как совместно с нашими союзниками и партнерами мы будем работать над повышением эффективности интеграционных образований на постсоветском пространстве.

Президент также считает важным обеспечить сохранение традиций и ценностей, которые позволяют белорусам оставаться нацией:

– Надо уделить время вопросам образования и культуры, защиты исторической памяти. Их решение так или иначе определяет одно из главных направлений государственной политики и сохранение преемственности. Нам нельзя потерять молодежь. Мы должны передать страну в надежные руки. Поэтому вопрос вовлечения молодых людей в созидательную деятельность их творческое и интеллектуальное развитие – важнейшее для нас.

В современных реалиях, обозначил Президент, принципиальным условием сохранения государственности является обеспечение информационного суверенитета.

– Убежден, все эти и многие другие темы станут предметом заинтересованного обсуждения на собрании. Мы должны рассмотреть все насущные вопросы и выработать решения, которые удовлетворят запросы общества. В итоге все белорусы должны увидеть, что их мнения учтены. В этом и есть суть белорусского народовластия, – заключил Александр Лукашенко.
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