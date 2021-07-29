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Белорусы 30 июля на Олимпиаде выступят в 8 видах спорта – вот расписание

В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Белорусы еще поборются за медали в ряде видов спорта. Вот расписание выступлений наших соотечественников на Олимпиаде 30 июля.


Виктория Чайка выступит во второй части квалификационных соревнований на точность по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 м. Старт состязаний – в 3:00 по Минску. Напомним, что по итогам первой части квалификационного выступления наша соотечественница заняла 8-е место. Если она покажет хороший результат завтра и останется в восьмерке лучших, то пройдет в финал.

Анна Марусова выступит в 1/8 финала олимпийского турнира в личном первенстве по стрельбе из лука. Ее соперницей станет итальянка Лучилла Боари. Старт состязаний – в 04:22.

Академическая гребля. Выступать от Беларуси будет Татьяна Климович в 2:45.

Легкоатлеты Максим Недосеков и Дмитрий Набоков попробуют свои силы в квалификационных соревнованиях по прыжкам в высоту. Время – 3:15. Евгений Богуцкий выступит в квалификации по метанию диска в 5:20. Днем болельщиков ждет еще несколько соревнований по легкой атлетике, где участвуют белорусы. Виолетта Скворцова выступит в квалификации по тройному прыжку (13:05), а Алена Дубицкая – в квалификации по толканию ядра (13:25).

Поклонникам единоборств рекомендуем обратить внимание на выступления нашей дзюдоистки Марины Слуцкой (весовая категория свыше 78 кг) и боксера Владислава Смягликова (до 91 кг, четвертьфинал). Точное время проведения поединка Слуцкой на официальном сайте Игр не указано, а вот Смягликов выйдет на ринг в 7:54.

Белорусские пловцы завтра будут участвовать в комбинированных командных эстафетах среди мужчин и женщин, где попробуют пробиться в финалы. Старт заплывов – в 15:03 и 15:10 по Минску.

Любители парусного спорта смогут поболеть за Татьяну Дроздовскую, которая будет состязаться в 9-й и 10-й гонках класса «Лазер-радиал». Начало соревнований – в 6:05.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
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Фото: РЕЙТЕР
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