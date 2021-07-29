Белорусы 30 июля на Олимпиаде выступят в 8 видах спорта – вот расписание

Виктория Чайка выступит во второй части квалификационных соревнований на точность по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 м. Старт состязаний – в 3:00 по Минску. Напомним, что по итогам первой части квалификационного выступления наша соотечественница заняла 8-е место. Если она покажет хороший результат завтра и останется в восьмерке лучших, то пройдет в финал.Анна Марусова выступит в 1/8 финала олимпийского турнира в личном первенстве по стрельбе из лука. Ее соперницей станет итальянка Лучилла Боари. Старт состязаний – в 04:22.Академическая гребля. Выступать от Беларуси будет Татьяна Климович в 2:45.Легкоатлеты Максим Недосеков и Дмитрий Набоков попробуют свои силы в квалификационных соревнованиях по прыжкам в высоту. Время – 3:15. Евгений Богуцкий выступит в квалификации по метанию диска в 5:20. Днем болельщиков ждет еще несколько соревнований по легкой атлетике, где участвуют белорусы. Виолетта Скворцова выступит в квалификации по тройному прыжку (13:05), а Алена Дубицкая – в квалификации по толканию ядра (13:25).Поклонникам единоборств рекомендуем обратить внимание на выступления нашей дзюдоистки Марины Слуцкой (весовая категория свыше 78 кг) и боксера Владислава Смягликова (до 91 кг, четвертьфинал). Точное время проведения поединка Слуцкой на официальном сайте Игр не указано, а вот Смягликов выйдет на ринг в 7:54.Белорусские пловцы завтра будут участвовать в комбинированных командных эстафетах среди мужчин и женщин, где попробуют пробиться в финалы. Старт заплывов – в 15:03 и 15:10 по Минску.Любители парусного спорта смогут поболеть за Татьяну Дроздовскую, которая будет состязаться в 9-й и 10-й гонках класса «Лазер-радиал». Начало соревнований – в 6:05.Олимпиада в Токио завершится 8 августа.