Наши спортсмены уже выступили на состязаниях 23 июля, в день официального открытия летних Олимпийских игр в Токио, в двух видах спорта. В субботу же список расширяется до шести. Рассказываем, во сколько будут состязаться белорусы и за кого болеть.
Загвоздка токийской Олимпиады для белорусских болельщиков заключается в разнице во времени: большинство наших атлетов выступает утром, когда в Беларуси глубокая ночь. Поэтому трансляции соревнований на ТВ будут идти и в режиме онлайн, и в повторе.
А теперь – расписание по данным Министерства спорта и туризма.
Гребля академическая. Старт – в 2:30. За кого болеем? Беларусь представят Татьяна Климович (одиночка, утешение); Дмитрий Фурман и Сергей Володько (двойка распашная, заезды); Елена Фурман и Инна Никулина (двойка парная-легковесы, заезды).
Стрельба пулевая. Тоже в 2:30. В категории пневматическая винтовка 10 м выступит Мария Мартынова.
Велосипедный спорт – шоссе. Групповая гонка, в которой участвует белорус Александр Рябушенко, стартует в 5:00 по Минску.
Теннис. Начало тоже в 5 утра. В одиночном разряде в 1/32 финала выступят Егор Герасимов (матч с Жилем Симоном) и Арина Соболенко (спортсменка сыграет против Магды Линнет).
Бокс. Здесь время 5 и 11 утра. В категориях мужчины, 69 кг, 1/16 финала и мужчины, 91 кг, 1/16 финала – Александр Радионов, Владислав Смягликов.
Плавание. Тот случай, когда для просмотра прямой трансляции не придется вставать ни свет ни заря. Старт состязаний в 13 часов по Минску. От Беларуси – Анастасия Шкурдай (100 м баттерфляй, заплывы) и Илья Шиманович (100 м брасс, заплывы).
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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Белорусы 24 июля выступят в 6 видах спорта на Олимпиаде – вот расписание
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