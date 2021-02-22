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Белорусской стекольной компании передадут акции четырех заводов

Белорусской стекольной компании до четверга текущей недели на безвозмездной основе передадут в хозяйственное ведение находящиеся в собственности Беларуси акции четырех открытых акционерных обществ. Данное решение предусмотрено постановлением Совета Министров № 96 от 18 февраля 2021 года, которое официально размещено на Национальном правовом интернет-портале.


Предприятию передадут более 15,2 млн акций ОАО "Белмедстекло" номинальной стоимостью 1 рубль каждая, а также более 1,7 млрд акций ОАО "Гомельстекло" (0,14 рублей), свыше 13,8 млн акций Гродненского стеклозавода (0,99 рублей) и более 27,8 млн акций стеклозавода "Неман" (0,72 рублей). Государственному комитету по имуществу, Министерству архитектуры и строительства нужно принять соответствующие меры.

Вместе с тем постановлением согласовано ходатайство Гомельского облисполкома о продлении до 1 сентября 2025 года срока санации ПУП "Гомельский завод металлоконструкций" открытого акционерного общества "Гомельоблстрой".

Фото: БЕЛТА
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