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  2. Белорусской разработкой для снижения количества аварий при ремонте дорог заинтересовались Россия и Украина

Белорусской разработкой для снижения количества аварий при ремонте дорог заинтересовались Россия и Украина

Белорусской разработкой для снижения числа аварийных ситуаций при ремонте дорог заинтересовались в России и Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель гендиректора по научной работе Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Алексей Шмелев, информирует БЕЛТА.


"Одна из последних разработок института  это мобильные прицепные демпферные устройства. Мы первые, кто освоил эти изделия в странах СНГ. Выпущены первые десять устройств. На завод-изготовитель уже идут запросы на возможные поставки. Наши ближайшие соседи — Украина, Россия — также ими заинтересовались. Стоимость по сравнению с зарубежными аналогами существенно ниже", — рассказал Алексей Шмелев.

Мобильные прицепные демпферные устройства предназначены для уменьшения последствий аварийных ситуаций при столкновении транспортных средств с автомобилями дорожных служб. "Для того, чтобы обезопасить рабочих, выставляется автомобиль-прикрытие, к задней части которого крепится устройство. Его задача — поглотить энергию удара" пояснил ученый.

Фото: архив БЕЛТА
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