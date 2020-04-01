Белорусской разработкой для снижения числа аварийных ситуаций при ремонте дорог заинтересовались в России и Украине. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель гендиректора по научной работе Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Алексей Шмелев, информирует БЕЛТА.
"Одна из последних разработок института — это мобильные прицепные демпферные устройства. Мы первые, кто освоил эти изделия в странах СНГ. Выпущены первые десять устройств. На завод-изготовитель уже идут запросы на возможные поставки. Наши ближайшие соседи — Украина, Россия — также ими заинтересовались. Стоимость по сравнению с зарубежными аналогами существенно ниже", — рассказал Алексей Шмелев.
Мобильные прицепные демпферные устройства предназначены для уменьшения последствий аварийных ситуаций при столкновении транспортных средств с автомобилями дорожных служб. "Для того, чтобы обезопасить рабочих, выставляется автомобиль-прикрытие, к задней части которого крепится устройство. Его задача — поглотить энергию удара", — пояснил ученый.
Фото: архив БЕЛТА
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Белорусской разработкой для снижения количества аварий при ремонте дорог заинтересовались Россия и Украина
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