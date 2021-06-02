Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока

Коллегией МЧС принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию Белорусской АЭС на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии, позволяющего приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока., – сказала Ольга Луговская.Решение базируется на заключении Госатомнадзора, положительных результатах экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям.Экспертизу безопасности выполнял Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны" НАН Беларуси по техническому заданию Госатомнадзора, оценку соответствия – непосредственно Госатомнадзор.Перед рассмотрением на коллегии МЧС вопроса о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС Госатомнадзор провел 30 апреля общественные слушания, в ходе которых была озвучена информация о ходе и результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия. Высказанные в ходе общественных слушаний комментарии и поступившие вопросы приняты во внимание при подготовке коллегией МЧС решения о выдаче лицензии.