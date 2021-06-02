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Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока

Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Об этом журналистам сообщила начальник Госатомнадзора Ольга Луговская, пишет БЕЛТА.


Коллегией МЧС принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию Белорусской АЭС на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии, позволяющего приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока. "Это очень важное – историческое решение. Оно является результатом длительной работы, связанной с отработкой оборудования, экспертными оценками, надзором за готовностью систем", – сказала Ольга Луговская.

Решение базируется на заключении Госатомнадзора, положительных результатах экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям.

Экспертизу безопасности выполнял Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны" НАН Беларуси по техническому заданию Госатомнадзора, оценку соответствия – непосредственно Госатомнадзор.

Перед рассмотрением на коллегии МЧС вопроса о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС Госатомнадзор провел 30 апреля общественные слушания, в ходе которых была озвучена информация о ходе и результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия. Высказанные в ходе общественных слушаний комментарии и поступившие вопросы приняты во внимание при подготовке коллегией МЧС решения о выдаче лицензии.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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