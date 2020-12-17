Белорусскому кинематографу – 96 лет: на одном из телеканалов пройдут тематические показы

Первой лентой национального производства стала экранизация повести Чарота "Лесная быль". А основоположники белорусского кинематографа – ее авторы Юрий Тарич и Владимир Корш-Саблин. Сегодня же фонд национальной киностудии "Беларусьфильм" насчитывает свыше 650 художественных, тысячи документальных и сотни анимационных лент.Зрители канала Беларусь 3 сегодня смогут посмотреть ленту "Глубокое течение", а также встречу с режиссером фильма Маргаритой Касымовой, комедию "Украсть Бельмондо" и премьеру документального фильма "Сонеты памяти" Сергея Катьера.