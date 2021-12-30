Белорусское радио в 2022-м представит более 40 новых программ

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Среди новых передач Первого Национального канала появятся публицистические, информационно-познавательные, интерактивные, аналитические и другие проекты, в которых слушатели узнают об общественной и политической жизни страны, белорусском опыте борьбы с COVID-19, культурном многообразии современного белорусского общества и познакомятся с другими темами.– отметили в пресс-службе.Международное радио "Беларусь" в новом сезоне расширит вещание на арабском, китайском и русском языках. Канал "Культура" в 2022 году отметит свое 20-летие. Планируется проведение эфирных и внеэфирных культурно-познавательных мероприятий. Увеличится и количество литературных передач, будет расширено сотрудничество с музыкальными коллективами Белтелерадиокомпании, телеканалом "Беларусь 3", радио "Вера" (Россия).Также в наступающем году Белтелерадиокомпания совместно с генеральным продюсерским центром телевидения запишет сингл в исполнении победителя шоу-проекта "X-Factor в Беларуси" в сопровождении симфонического оркестра.