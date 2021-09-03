Белорусское общество «Знание» намечает новые направления работы

Об этом рассказал журналистам декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук, доцент Вадим Гигин в кулуарах IV внеочередного съезда Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание». Он отметил, что Общество «Знание» – это организация с огромной историей, знаковое объединение, которое хорошо помнят люди старшего поколения:

– Возможно, в последние годы оно было не так заметно на нашем информационном поле. Президент поставил конкретную задачу – чтобы это общество стало одним из главных инструментов донесения актуальной общественно-политической, историко-культурной, научно-популярной информации до граждан нашей страны и даже шире – за пределы Беларуси.





Причем эта инициатива идет снизу, от самих людей, обратил внимание Вадим Гигин:

– Вот сейчас проходит республиканская акция «Беларусь адзiная», мы ездим по регионам и видим, как люди соскучились по такому живому общению. Возможно, это постпандемийное желание – люди устали от онлайн-форматов. Нельзя отказываться от прямых встреч, диалогов, дискуссий в коллективах. Но, безусловно, нужны и дистанционные формы общения, с использованием информационно-коммуникативных технологий. Такая конвергенция в работе общества, безусловно, будет.





Вадим Гигин уверен, что деятельность Белорусского общества «Знание» активизируется, много предстоит сделать в организационном и правовом плане:

– Но это не значит, что мы будем долго раскачиваться. В частности, на съезде мы объявляем новые акции, связанные с исторической памятью.

Наша историческая наука сделала большой шаг вперед. Но зачастую широкие слои наших граждан не всегда понимают этот научный язык. Наши монографии издаются небольшим тиражом, не так много людей читает научную литературу. Важно доступно рассказывать о нашей истории, о том, чем мы можем гордиться, отвечать на острые вопросы.





Декан факультета философии и социальных наук БГУ подчеркнул еще один важный момент:

– Вокруг Беларуси в условиях гибридной войны создается много негативных стереотипов. Мы должны их разрушать, у нас есть аргументы, цифры, факты… Это тоже будет один из наших проектов.



