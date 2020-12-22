Белорусское общество готово к цифровой демократии

Есть ли будущее у электронного голосования? Какова степень готовности белорусского общества к цифровой демократии? Эти темы обсуждались представителями различных политических сил, экспертного, научного сообщества, которые приняли участие в работе очередной общественной диалоговой площадки «Народ – Власть», организованной информационно-аналитическим учреждением «Круглый стол демократических сил».



Политолог Юрий Воскресенский напомнил, что на круглый стол приглашаются все 15 зарегистрированных партий и движений, крупные общественные объединения и организации. Он также обратил внимание, что по итогам обсуждений тезисы найдут отражение в предложениях по изменениям в Конституцию и итоговом меморандуме Круглого стола демократических сил, который будет оглашен 29 декабря.



В частности, предлагается перейти с мажоритарной на пропорционально-мажоритарную избирательную систему, следовательно, увеличить количество депутатов Палаты представителей Национального собрания. Также, по мнению участников круглого стола, минимальный возраст избирателя следует увеличить до 21 года.