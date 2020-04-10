Белорусское агропредприятие передало Минздраву 50 тысяч масок-респираторов

Группа компаний «Серволюкс» передала Министерству здравоохранения Беларуси маски-респираторы FFP2 в количестве 50 тысяч штук. Безвозмездная помощь предназначена для медицинских учреждений страны и направлена на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, информирует пресс-служба Минздрава в Telegram.

Средства индивидуальной защиты были приобретены в Китае и доставлены в Беларусь рейсом Пекин — Минск. В аэропорту груз встретили представители Республиканского центра организации медицинского реагирования Минздрава. Маски-респираторы FFP2 будут распределены в лечебные учреждения для помощи медперсоналу и сотрудникам, работникам скорой медпомощи, водителям, обслуживающему персоналу и другим задействованным в оказании помощи больным с COVID-19.

Следующую партию с масками-респираторами в количестве 100 тысяч штук группа компаний «Серволюкс» готовит на 15 апреля.

Фото: Минздрав