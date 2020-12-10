Об этом заявил сегодня журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Александр Вольфович. Напомним, в соответствии с совместным планом военной подготовки в сентябре 2021 года на территории Беларуси планируется провести белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2021».
– Учение будет носить оборонительный характер, – подчеркнул Александр Вольфович. – В январе замысел проведения учения будет доложен Главе государства, после чего будут поставлены задачи войскам.
Фото: БЕЛТА
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Белорусско-российское учение «Запад-2021» будет носить оборонительный характер
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