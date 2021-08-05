Белорусский велогонщик Королёк занял 12-е место в дисциплине «омниум»

Олимпийские игры в Токио подходят к концу. В их рамках сегодня велогонщики соревновались в трековой дисциплине «омниум». Беларусь представлял Евгений Королёк.

Во время соревнований

Напомним, что омниум состоит из четырех дисциплин – скрэтча, темповой гонки и заездов на выбывание и по очкам.

Белорус по итогам выступлений занял 12-е место, набрав 76 очков.

Золото с большим отрывом завоевал Мэттью Уоллс – 153 очка. Серебро взял новозеландец Кэмпбелл Стюарт (129), бронзу – итальянец Элиа Вивиани.

Олимпиада завершится 8 августа. О главных событиях Игр за вчера читайте в нашем обзоре.