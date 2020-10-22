По итогам предпоследних торгов на этой неделе белорусский рубль окреп ко всем трем основным валютам, сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро стал дешевле на BYN 0,0043 и теперь оценивается в BYN 3,0173.
Доллар подешевел на BYN 0,0006 до BYN 2,546.
А российский рубль потерял BYN 0,0018 и сейчас стоит BYN 3,3034 за сотню.
Вчера доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.
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Белорусский рубль укрепился по отношению к трем основным валютам
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