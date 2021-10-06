«Белорусский уголок» открылся в турецкой Анкаре

«Белорусский уголок» – место, где каждый желающий может познакомиться с произведениями художественного творчества белорусских мастеров. Это стало инициативой турецкого коллекционера и мецената Эрола Угурлу, имеющего белорусские и российские корни (его мама – уроженка города Гродно, а отец – Санкт-Петербурга). Идея была реализована совместно с посольством Республики Беларусь в Анкаре.«Открытие помещений для экспозиции картин белорусских художников и изделий художественного промысла было приурочено к началу работы Турецко-российского дома дружбы дипломатов и деятелей искусства, в котором размещены также работы российских и других деятелей искусства стран СНГ. Посетителей «Белорусского уголка» угощали блюдами белорусской национальной кухни», – рассказали в белорусской дипмиссии.В торжественном мероприятии вместе с послом Беларуси в Турции Виктором Рыбаком приняли участие посол России, руководитель представительства Россотрудничества в Турции, вице-мэр Анкары, представители турецкой и российской общественности.«В своем выступлении по случаю открытия «Белорусского уголка» Виктор Рыбак подчеркнул, что Эрол Угурлу, являясь патриотом своей страны, вносит важный вклад в укрепление и развитие культурных связей с Беларусью, Россией и другими странами Содружества Независимых Государств. Именно поэтому в Турецко-российском доме дружбы дипломатов и деятелей искусства можно встретить работы авторов стран СНГ», – отметили в посольстве нашей страны.На сегодняшний день «Белорусский уголок» представлен в том числе работами фонда Гродненского областного методического центра народного творчества, Мостовского районного центра ремесел, отдела ремесленной деятельности и народного искусства ГУК «Щучинский районный центр культуры и народного творчества».Крепость Анкары – исторический замок, расположенный в районе Алтындаг г. Анкары. Достоверно неизвестна точная дата его постройки, однако историками установлено, что замок существовал в начале второго века до нашей эры, когда галаты поселились в Анкаре.Фото посольства Беларуси в Турции