Белорусский тяжелоатлет Алексей Мжачик погиб в автокатастрофе в Германии

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Спортсмен погиб в автокатастрофе в Германии 1 августа. По предварительным данным, на скоростном автобане водитель потерял управление, из-за чего транспорт врезался сначала в отбойник, а затем в столб. Всего в машине находилось четыре человека. В результате аварии Мжачик от полученных травм погиб на месте, остальные участники ДТП были доставлены в медучреждение.Алексей Мжачик – родом из Пинска. Выступал в весовой категории свыше 109 кг. Является серебряным призёром юниорского чемпионата мира 2015, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, многократный призёр чемпионатов Беларуси.