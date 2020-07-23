Белорусский торф предлагают применять в борьбе с коронавирусом

Геологические запасы торфа в республике, по некоторым подсчетам, составляют 4,1 миллиарда тонн, проинформировал заместитель директора по научной работе Института природопользования НАН Беларуси, руководитель Центра по торфу и сапропелям Алексей Томсон. Около девяти тысяч месторождений этого полезного ископаемого, разработанных и пока не использованных, занимают 14 процентов территории страны. Сейчас добыча ресурса составляет примерно 2,1 миллиона тонн в год. Основная его масса идет на производство топливных брикетов. Однако появляется все больше новых направлений использования материала. Возможно, многогранность свойств торфа можно как-то применить в борьбе с коронавирусом? Оказалось, такие предложения есть.





По размеру входное отверстие пор торфа как раз сопоставимо с размерами коронавируса. По мысли ученого, можно было бы использовать это качество при изготовлении врачебных масок, респираторов. Гранулированные материалы подошли бы для систем воздухоочистки, в больницах и не только.

Примерно год назад в СМИ обсуждался проект создания производства активированных углей. До сих пор своего такого у нас в стране не было – их покупали за границей. Получать такой материал можно из многих материалов, даже из отходов сельхозпроизводства, как в Казахстане, который начал создавать свое собственное производство начиная с 2014 года и вышел на экспортные поставки. Но активированный уголь – это не просто таблетки в аптеке. В Институте природопользования провели серьезную оценку емкости рынка этого товара. Оказалось, в год наша страна потребляет не менее 700 тонн активированных углей. Россия производит 18 тысяч тонн. В промышленности они идут на очистку газовых выбросов, сточных вод. Пищевики используют их для очистки спиртсодержащих жидкостей. Да и для атомной станции материал необходим. Наконец назрело создание собственного производства.





К возведению подобного завода сейчас приступили в Финляндии, вложив в проект 25 миллионов евро, его производительность – пять тысяч тонн в год. У нас пока ограничились тем, что нам по силам – 100 тонн в год. Но и это покроет часть внутренних потребностей. Уже создана укрупненная печь активации. Технологический процесс непрост: высокая температура – до 900 градусов Цельсия, перегретый водяной пар, агрессивные химические вещества – позволяют раскрыть пористую структуру торфа и придать конечному материалу необходимые свойства. По плану проект должны завершить в 2021 году.

– По сути это первый шаг по созданию комплексного предприятия по переработке торфа и получению гранулированных удобрений, биологически активных препаратов, сорбционных материалов и активированных углей, – подытожил ученый. – Кроме того, в перспективе получение препаратов медицинского назначения, а также бытовой химии и косметики. Сейчас ведется разработка Госпрограммы «Инновационные продукты на основе переработки органического и минерального сырья» на 2021–2025 годы, в подготовке которой активно участвует наш институт.