Белорусский союз журналистов в День печати вручил творческие награды журналистам

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Победителями в номинации «Лучший авторский проект в интернете и социальных сетях» стали Дмитрий Крят, редактор отдела по освещению деятельности Президента РБ газеты «СБ. Беларусь Сегодня», Роман Рудь, редактор отдела журналистских расследований газеты «СБ. Беларусь сегодня», и Андрей Дементьевский, редактор отдела специализированных изданий газеты «СБ. Беларусь сегодня».За разработку актуальных проблем общественно-политической жизни премия им. Булацкого была присуждена Ирине Овсепьян, специальному корреспонденту газеты «СБ. Беларусь сегодня», и Ирине Палубец, главному редактору газеты «Авангард». За весомый вклад в развитие региональной журналистики награжден Олег Пахолкин, заведующий отделом РГ «Минский курьер» и «Вечерний Минск», и Евгений Литвинович, редактор отдела политики и общественных организаций Брестской областной газеты «Заря».За создание и развитие интернет-ресурса региональных СМИ – Петр Чимковский, ведущий редактор интернет-ресурса газеты «Витебские вести». За лучший цикл работ в радио- и тележурналистике – Татьяна Щербина, редактор отдела по радиовещанию «Альфа-Радио», а также Елена Василюк, заместитель директора ТРК «Гомель». За лучший цикл работ в области фотожурналистики и дизайна наградили Олега Климовича, фотокорреспондента районной газеты «Витьбичи», и Анатолия Клещука, редактора отдела фотоиллюстраций издательского дома «Звязда».За лучший цикл работ в художественно-публицистических жанрах отмечен Роман Старовойтов, редактор социально-экономического отдела РГ «Гомельская правда», а за лучшую работу в информационных и аналитических жанрах – Владимир Ландер, председатель ветеранской организации, а также Людмила Ковалева, обозреватель «Народной газеты».За весомый вклад в развитие корпоративных медиа награждена Лидия Сташкевич, корреспондент газеты «Железнодорожник Белоруссии», а за гражданскую позицию журналиста – Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня», а также Павел Савельев, главный редактор газеты «Вестник Могилева».Также Председатель Минской городской организации ветеранов журналистики Владимир Ландер вручил награды победителям творческого конкурса на лучшую опубликованную работу среди журналистов Минской городской организации ветеранов журналистики за 2019–2020 гг.В номинации «Специальные премии за освещение патриотической тематики, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» награды получили Борис Долготович, Владимир Самойлов, Эммануил Иоффе, Владимир Шеин, Анатолий Свяцкий. В номинации «Авторам опубликованных книг» победителями стали Василий Ширко, Зоя Лысенко, Леонид Юнчик, Василий Дрозд, Виктор Лясковский. В номинации «Авторам газетных и журнальных публикаций» отметили Павла Боянкова, Бориса Крепака, Нину Галиновскую, Галину Сытенко, Галину Фатыхову, в номинации «Авторам сценариев телевизионных и радиопрограмм» – Бориса Герстена, в номинации «Авторам фотографий в СМИ, фотовыставок, фотоальбомов» – Юрий Иванов и Анатолий Дрибас.