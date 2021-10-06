Белорусский союз журналистов – о закрытии «Комсомольской правды в Беларуси»: данное решение вызывает больше вопросов, чем дает ответов

Белорусский союз журналистов (БСЖ) отреагировал на сообщения о закрытии «Комсомольской правды в Беларуси». В Telegram-канале организации заявили, что такие новости воспринимают «с большой тревогой» и что «данное решение вызывает больше вопросов, чем дает ответов».
«Закрытие белорусского средства массовой информации с устойчивой аудиторией и определенной позицией на белорусском медиаландшафте ставит под сомнение ранее звучавшие из московского холдинга заявления о независимости редакционной политики «КП в Беларуси». Какова позиция издательского дома сегодня?» – задается вопросом БСЖ.
В организации обратили внимание на следующий интересный факт: «В журналистском сообществе нашей страны циркулирует информация, что данное эмоциональное решение могло быть принято из-за «неуправляемой ситуации внутри белорусского коллектива авторов». Якобы приезд спецпредставителя ИД «Комсомольская правда» В. Алфимова в Минск подтвердил это положение дел и спровоцировал столь радикальное решение». В БСЖ поинтересовались, так ли это и можно ли было решить внутренний конфликт в редакции на основании этического стандарта и точечными управленческими решениями.
Рассмотрели в организации и финансовую сторону вопроса: «Мы не готовы принимать аргументы о якобы «системной убыточности белорусского издания». В условиях пандемии коронавируса многие традиционные редакции испытывают трудности с самоокупаемостью. Существуют рекомендации как органов власти в Российской Федерации, так и Союза журналистов России к учредителям – оказывать дополнительную поддержку редакциям, попавшим в сложное финансовое положение. Аналогичные рекомендации существуют в рамках Европейской и Международной федераций журналистов. Учитывались ли эти рекомендации при принятии решения о ликвидации белорусского СМИ?»
Отдельный вопрос, как считают в организации, вызывает релокация белорусских журналистов в другие редакции вместо закрытой: «Релокация журналистов в центральную редакцию и другие корреспондентские пункты ИД «Комсомольская правда» в современных условиях является крайне проблематичной, может ущемлять трудовые права белорусских журналистов и понижать уровень их социальной защищенности. Какие гарантии на среднесрочную перспективу были даны белорусским журналистам?»
«Белорусский союз журналистов готов оказать содействие журналистам редакции «КП в Беларуси» в поиске новых рабочих мест по специальности. Призываем все белорусские редакции СМИ, которые являются партнерами Белорусского союза журналистов, обратить внимание на данный вопрос», – подытожили в БСЖ.
Фото: БЕЛТА