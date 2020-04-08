Белорусский союз женщин запустил масштабную акцию поддержки медиков

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Прошла видеоконференция с участием всех областных организаций Белорусского союза женщин и городской организации Минска, а также руководства главных управлений по здравоохранению регионов. В мероприятии приняла участие заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.подчеркнула, что общественное объединение не может оставаться в стороне от борьбы с коронавирусом и готово подставить женское плечо в решении проблемы. Она отметила, что в эти дни поступало очень много звонков из первичных организаций с предложениями помочь. Есть много желающих оказать поддержку, но пока не было четкой координации действий. Также были просьбы посодействовать в решении конкретных вопросов.Марианна Щеткина обратила внимание:отметила Марианна Щеткина.Планируется, что помощь из благотворительного фонда будет оказываться точечно: конкретным медучреждениям, больницам сестринского ухода, медикам, семьям. Причем все будет прозрачно: данные будут постоянно публиковаться на сайте БСЖ.Марианна Щеткина, обращаясь к представителям БСЖ в регионах, сказала: проблемные вопросы надо поднимать и озвучивать, чтобы своевременно их решать.По видеосвязи представители Витебской, Могилевской, Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской областей и Минска обсуждали наиболее важные сейчас темы, в том числе механизм помощи через благотворительный счет БСЖ. Кстати, деньги туда можно будет направлять и через ЕРИП.— убеждена Марианна Щеткина.В свою очередьпояснила, что благотворительный счет БСЖ будет функционировать наряду со счетом Минздрава. Оба созданы для борьбы с коронавирусом, но есть некоторые отличия. К примеру, со счета Министерства здравоохранения не может финансироваться какое-то конкретное медучреждение. Он решает масштабные вопросы: в частности, по закупке больших целевых партий средств защиты, которые затем делятся пропорционально на все регионы страны.сказала Елена Богдан.Подводя итоги встречи, Марианна Щеткина сказала, что БСЖ призывает всех поддержать медработников, от которых зависит наше здоровье, оказать помощь тем, кому она особенно нужна. Глава БСЖ подчеркнула: