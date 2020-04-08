Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+18 oC
USD: 2.55
EUR: 2.77
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Белорусский союз женщин запустил масштабную акцию поддержки медиков

Белорусский союз женщин запустил масштабную акцию поддержки медиков

Белорусский союз женщин открывает благотворительный счет для помощи в борьбе с коронавирусом и таким образом дает старт масштабной акции "Марафон поддержки". Эта тема обсуждалась сегодня во время заседания президиума БСЖ, пишет БЕЛТА.
Прошла видеоконференция с участием всех областных организаций Белорусского союза женщин и городской организации Минска, а также руководства главных управлений по здравоохранению регионов. В мероприятии приняла участие заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина подчеркнула, что общественное объединение не может оставаться в стороне от борьбы с коронавирусом и готово подставить женское плечо в решении проблемы. Она отметила, что в эти дни поступало очень много звонков из первичных организаций с предложениями помочь. Есть много желающих оказать поддержку, но пока не было четкой координации действий. Также были просьбы посодействовать в решении конкретных вопросов.

Марианна Щеткина обратила внимание: "Значительная часть медиков — это женщины, и мы как женское объединение хотим и просто обязаны по мере возможности облегчить их нелегкий труд. Медицинские работники действительно находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Это наша общая задача  помогать медикам, которые трудятся в сложных условиях. Многие работают круглосуточно, оторваны от семей, некоторые, чтобы обезопасить родных, ночуют на работе. То есть, ко всему прочему, возникает и много бытовых неудобств".


"Есть ряд вопросов, которые мы можем закрыть. При круглосуточной работе нужны горячие обеды, те же средства гигиены. У некоторых медработников дома пожилые родители, некоторые одни воспитывают детей, и, может быть, семьям надо помочь в это время. Понятно, что очень много деликатных тем, которые никто не станет поднимать на уровне Минздрава. А на уровне Белорусского союза женщин мы готовы помочь. Именно для решения конкретных проблем и создается благотворительный счет Белорусского союза женщин",  отметила Марианна Щеткина.

Планируется, что помощь из благотворительного фонда будет оказываться точечно: конкретным медучреждениям, больницам сестринского ухода, медикам, семьям. Причем все будет прозрачно: данные будут постоянно публиковаться на сайте БСЖ.

Марианна Щеткина, обращаясь к представителям БСЖ в регионах, сказала: проблемные вопросы надо поднимать и озвучивать, чтобы своевременно их решать.

По видеосвязи представители Витебской, Могилевской, Брестской, Гродненской, Гомельской, Минской областей и Минска обсуждали наиболее важные сейчас темы, в том числе механизм помощи через благотворительный счет БСЖ. Кстати, деньги туда можно будет направлять и через ЕРИП. "Средства будут использоваться четко по заявкам. База заявок будет создаваться снизу вверх, то есть начиная с сельских, районных больниц до областных. Буквально завтра первые заявки уже будут аккумулированы в Белорусском союзе женщин, и начнется большая работа. Все усилия общества надо направить в одно русло", — убеждена Марианна Щеткина.

В свою очередь Елена Богдан пояснила, что благотворительный счет БСЖ будет функционировать наряду со счетом Минздрава. Оба созданы для борьбы с коронавирусом, но есть некоторые отличия. К примеру, со счета Министерства здравоохранения не может финансироваться какое-то конкретное медучреждение. Он решает масштабные вопросы: в частности, по закупке больших целевых партий средств защиты, которые затем делятся пропорционально на все регионы страны. "Наша задача  закрыть закупкой больших партий средств защиты имеющиеся проблемы. А ресурс БСЖ можно использовать именно для решения точечных проблем. Не всегда медики могут озвучить Минздраву свои бытовые проблемы. А между тем все это нужно ввести в управляемое русло. У нас есть уникальная возможность обозначить перед БСЖ как представителями общественности проблему, чтобы ее помогли решить, облегчив тем самым труд работников здравоохранения. Они каждый день совершают маленькие подвиги" сказала Елена Богдан.

Подводя итоги встречи, Марианна Щеткина сказала, что БСЖ призывает всех поддержать медработников, от которых зависит наше здоровье, оказать помощь тем, кому она особенно нужна. Глава БСЖ подчеркнула: "Мы все должны объединиться и помогать друг другу. На борьбу с коронавирусом надо задействовать весь потенциал общества".

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
В Музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка, посвященная освобождению узников Бухенвальда
Минчанин оплачивал покупки в интернете картами иностранцев
Караник: Важно не допустить лавинообразного распространения коронавируса
Литвин: заметно обострилась политика памяти
В Беларуси увеличили лимит по бесконтактным картам, которым можно воспользоваться без ПИН-кода
Почти 50 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию проведено в Беларуси
Президент обсудил с министром по чрезвычайным ситуациям пожароопасную обстановку в стране
Депутаты рассмотрели новую редакцию закона о здравоохранении
Ситуация с коронавирусом в Беларуси остается контролируемой
В Пинском районе поддержали бизнес снижением арендной платы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
От какого слова «независимая аналитика»
Данилович: победа в Великой Отечественной войне имеет огромное значение для белорусской государственности
В пятницу в Беларуси от -2 до +13, в воскресенье снова потеплеет до +18
Власти Швейцарии приступили к ослаблению карантина
АвтоВАЗ возобновит сборку автомобилей
В Толочинском районе завфермой поймали на махинациях
Экспертная группа в Беларуси подготовит предложения по цифровым транспортным коридорам ЕАЭС
Николаев сообщил, что переболел пневмонией
Интерактивная карта зеленых насаждений появится в Минске
Евросоюз выделит Беларуси 60 млн евро на цели здравоохранения и экономики
Эксперт: в борьбе с фейками должно участвовать все общество
мнение
Всеволод ШИМОВ
Евросоюз: мигрантам здесь не рады
Авторы
СКАНИРУЙТЕ