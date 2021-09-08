Белорусский союз женщин в октябре проведет Неделю матери

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В эту неделю в Беларуси пройдут мероприятия, нацеленные на развитие традиции бережного отношения к женщине и понимание важности значения матери. В том числе по инициативе Белорусского союза женщин состоятся чествования, акции, круглые столы и конкурсы. В особенности будут чествовать мам, которые воспитали талантливых, одаренных, активных граждан нашей страны.Напомним, что в Беларуси 14 октября ежегодно отмечается День матери. Праздник учрежден Указом Президента 30 июля 1996 года и приурочен к церковному празднику – Покрову Пресвятой Богородицы.