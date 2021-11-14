Белорусский союз женщин собрал для беженцев 7,5 тонны воды и продовольствия

Белорусские женщины не смогли остаться безучастным к проблеме беженцев. Они собрали все самое необходимое и одними из первых отправились на границу. За 2 дня выдали беженцам 7,5 тонны воды и продовольствия. Об этом сообщила в программе «Неделя» на телеканале СТВ председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Тамара Леончик.
- Мы одними из первых попали в стихийный лагерь лиц, ищущих убежище на белорусско-польской границе. Большое впечатление производит огромное количество детей и женщин. Вы представляете, 500 детей. Мы сразу приехали и сказали: мы представляем Белорусский союз женщин, мы хотим выдать молоко, яблоки, печенье самым маленьким детям. Кто с переводчиком, кто сам по-английски с нами изъяснялся. Все задают один и тот же вопрос: «Когда нам дадут перейти через границу?». К сожалению, мы со своей стороны не можем им ответить на этот вопрос. И все они говорят: «Где наши права, почему не защищают наши права как лиц, ищущих убежище? Мы не хотим в Польшу, дайте нам пройти в Германию, Францию».
Илья НОВИКОВ