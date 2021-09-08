Белорусский союз женщин проведет первое заседание совета старейшин 10 сентября

– уточнили в общественном объединении.Новая структура создана с целью привлечь к участию в деятельности областных, районных, объединенных, первичных организаций БСЖ золотой фонд – ветеранов женского движения. Умудренные опытом и сильные духом женщины могут передавать молодым людям лучшие традиции в общественной и благотворительной деятельности. Кроме того, их мнение важно при рассмотрении острых проблем общественной жизни страны.В первом заседании совета будут участвовать руководство и члены президиума БСЖ. Во время мероприятия планируется избрать председателя и заместителя председателя совета старейшин, также будут намечены основные направления его деятельности.