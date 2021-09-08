Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Белорусский союз женщин проведет первое заседание совета старейшин 10 сентября

Белорусский союз женщин проведет первое заседание совета старейшин 10 сентября

Общественное объединение "Белорусский союз женщин" на текущей неделе проведет первое заседание совета старейшин в музее-галерее "Янушкевiчы", расположенном в населенном пункте Раков Воложинского района, передает БЕЛТА.


– Совет старейшин Белорусского союза женщин создан в целях распространения накопленного практического опыта в защите прав и законных интересов женщин, семей и детей, обеспечении достойного положения женщин в обществе, повышении их роли в общественной, социально-экономической и культурной жизни страны, – уточнили в общественном объединении.

Новая структура создана с целью привлечь к участию в деятельности областных, районных, объединенных, первичных организаций БСЖ золотой фонд – ветеранов женского движения. Умудренные опытом и сильные духом женщины могут передавать молодым людям лучшие традиции в общественной и благотворительной деятельности. Кроме того, их мнение важно при рассмотрении острых проблем общественной жизни страны.

В первом заседании совета будут участвовать руководство и члены президиума БСЖ. Во время мероприятия планируется избрать председателя и заместителя председателя совета старейшин, также будут намечены основные направления его деятельности.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы