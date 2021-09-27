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  2. Белорусский союз женщин принял обращение в связи с эскалацией конфликта с беженцами на границе

Белорусский союз женщин принял обращение в связи с эскалацией конфликта с беженцами на границе

На официальном сайте Белорусского союза женщин появилось обращение.

– БСЖ не может оставаться равнодушным и безучастным к ситуации с беженцами, складывающейся у западных рубежей нашей страны. Леденящими душу кадрами стала гибель несчастной женщины, матери троих детей, – говорится в обращении. – Где же вы, международные правозащитные организации, не желающие видеть и слышать правду?

Белорусские женщины утверждают:

– Хотим напомнить странам коллективного Запада, что именно ваши обещания спокойной жизни сподвигли этих людей покинуть свои дома и отправиться на чужбину в поисках мира и добра. Это ваши неотложные действия спровоцировали военные конфликты на территории их родных стран.

– Почему европейские СМИ молчат о том, что политики и правительства позволяют себе игнорировать нормы международного права, Европейской конвенции по правам человека и Конвенции о беженцах? Почему принципом миграционной политики Польши и других европейских стран стало создание препятствий вместо предоставления убежища? Почему даже бегущие от войны люди, несчастные женщины и дети становятся инструментом против нашей страны? Мы всегда были добрыми соседями, у белорусов и поляков есть общие страницы истории, – говорится в обращении.

 БСЖ призывает проявить солидарность и возвысить свой голос в защиту мира, справедливости и участия к беженцам на наших границах:

 – Призываем вас присоединиться к акции Белорусского союза женщин. Нам должно хватить сил и мудрости прекратить эскалацию конфликта и помочь этим людям.

 29 сентября в 12:00 БСЖ начинает акцию помощи лицам, попавшим в сложную ситуацию на белорусско-польской границе. Белорусский союз женщин готов ходатайствовать перед Министерством иностранных дел и Государственным пограничным комитетом Беларуси в организации посещения лиц, ищущих убежища, всеми желающими представителями СМИ, правозащитными организациями и активистами по упрощенной процедуре в максимально короткие сроки.



isaenok@sb.by
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