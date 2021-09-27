Белорусский союз женщин принял обращение в связи с эскалацией конфликта с беженцами на границе

– Б– говорится в обращении. –Белорусские женщины утверждают:– говорится в обращении.БСЖ призывает проявить солидарность и возвысить свой голос в защиту мира, справедливости и участия к беженцам на наших границах:29 сентября в 12:00 БСЖ начинает акцию помощи лицам, попавшим в сложную ситуацию на белорусско-польской границе. Белорусский союз женщин готов ходатайствовать перед Министерством иностранных дел и Государственным пограничным комитетом Беларуси в организации посещения лиц, ищущих убежища, всеми желающими представителями СМИ, правозащитными организациями и активистами по упрощенной процедуре в максимально короткие сроки.