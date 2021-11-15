Белорусский союз женщин организовал сбор вещей для помощи беженцам при поддержке Минпрома

Гуманитарный груз будет формироваться завтра, 16 ноября, в 10:00 по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 32, база ОАО «Текстильторг». Более 2000-х теплых одеял, подушек, полотенец и сопутствующих товаров первой необходимости планируется передать на границу.В сборе гуманитарной помощи приняли участие следующие организации Министерства промышленности: холдинг «Горизонт», холдинг «БелОМО», холдинг «Автокомпоненты», холдинг «БЕЛАВТОМАЗ», холдинг «Белорусская металлургическая компания», ОАО «Белвторчермет» с дочерними филиалами, «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», холдинг «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», холдинг «Бобруйскагромаш», холдинг «ИНТЕГРАЛ», «МТЗХОЛДИНГ», холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ», холдинг «МЭТЗ им. В.И.Козлова», научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар» и холдинг «Могилевлифтмаш».