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Белорусский союз женщин организовал сбор вещей для помощи беженцам при поддержке Минпрома

В рамках поручений Главы государства, озвученных в ходе совещания с правительством 11 ноября, Объединенная организация Министерства промышленности Беларуси ОО «Белорусский Союз женщин» при поддержке Минпрома организовала сбор вещей для помощи беженцам.


Гуманитарный груз будет формироваться завтра, 16 ноября, в 10:00 по адресу: г. Минск, ул. Платонова, 32, база ОАО «Текстильторг». Более 2000-х теплых одеял, подушек, полотенец и сопутствующих товаров первой необходимости планируется передать на границу.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие следующие организации Министерства промышленности: холдинг «Горизонт», холдинг «БелОМО», холдинг «Автокомпоненты», холдинг «БЕЛАВТОМАЗ», холдинг «Белорусская металлургическая компания», ОАО «Белвторчермет» с дочерними филиалами, «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», холдинг «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», холдинг «Бобруйскагромаш», холдинг «ИНТЕГРАЛ», «МТЗХОЛДИНГ», холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ», холдинг «МЭТЗ им. В.И.Козлова», научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар» и холдинг «Могилевлифтмаш».
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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