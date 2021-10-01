Белорусский союз женщин и Союз женщин России создадут проект по подготовке женщин-лидеров

Женские объединения Беларуси и России планируют создать систему по подготовке женщин-лидеров. Такой новостью поделилась председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, сообщает информационно-аналитический портал Союзного государства.
«Когда-то у Белорусского союза женщин была такая инициатива. В этом году мы запустили нашу школу женского лидерства, первый курс которой завершился неделю назад. Программа обучения была специально разработана с Академией управления при Президенте Республики Беларусь. У России есть замечать опыт по развитию женщин во всех сферах, и мы хотим сделать совместный проект по женскому лидерству», - рассказала Елена Богдан в ходе выездного круглого стола «Социальная политика Союзного государства».