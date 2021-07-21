По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 21 июля, белорусский рубль, как и вчера, окреп к трем основным валютам. Новые курсы опубликовали на официальном сайте БВФБ.
Евро опустился на BYN 0,0079 и теперь оценивается в BYN 2,9794.
Доллар упал на BYN 0,0021 и сейчас стоит BYN 2,5327.
Российский рубль стал дешевле на BYN 0,0023 – до BYN 3,4011 за 100 российских рублей.
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Белорусский рубль второй день подряд укрепляется к трем основным валютам
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