По итогам последних на этой неделе торгов белорусский рубль ослаб по отношению к трем основным валютам, сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро стал дороже на BYN 0,0177 и сейчас стоит BYN 3,1668.
Доллар подорожал на BYN 0,0019 до BYN 2,6631.
А российский рубль укрепился на BYN 0,0289 и теперь оценивается в BYN 3,5702 за сотню.
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Белорусский рубль ослаб по отношению к трем основным валютам
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