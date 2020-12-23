По итогам очередных торгов на БВФБ белорусский рубль ослаб по отношению к трем основным валютам. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро стал дороже на BYN 0,0123 и сейчас оценивается в BYN 3,1486.
Доллар подорожал на BYN 0,018 до BYN 2,5838.
А российский рубль добавил BYN 0,0157 и теперь стоит BYN 3,4252 за сотню.
Вчера белорусский рубль тоже стал слабее по отношению к трем основным валютам.
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Белорусский рубль ослаб по отношению к трем основным валютам
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович