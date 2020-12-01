По итогам первых декабрьских торгов белорусский рубль потерял по отношению ко всем трем основным валютам, сообщается на официальном сайте БВФБ.
Евро подорожал на BYN 0,0013 до BYN 3,1.
Доллар укрепился на BYN 0,0032 и теперь стоит BYN 2,5905.
А российский рубль стал дороже на BYN 0,0004 и сейчас оценивается в BYN 3,3986 за сотню.
Вчера доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
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